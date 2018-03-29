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  3. 29 Mart 2018 18:37

Sınıfta sıkılan parfüm öğrencileri hastanelik etti

Trabzon'da bir ortaokulda sınıfın içinde sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Sınıfta sıkılan parfüm öğrencileri hastanelik etti
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Trabzon'da, Bener Cordan Ortaokulu'nda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12:00 sıralarında Ortahisar ilçesindeki Bener Cordan Ortaokulu'nda meydana geldi. 6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

öğretmen , öğrenci , hastane , parfüm
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