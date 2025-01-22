Sınır ötesinde temizlik devam ediyor: 4 hain daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.
DHA
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