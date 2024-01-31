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Sınırda 5 FETÖ üyesi yakalandı

Sınırda 5 FETÖ üyesi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı yunanistan sınır fetö
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