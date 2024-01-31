Sınırda 5 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan FETÖ üyesi 5 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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