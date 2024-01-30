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Sınırda biri FETÖ biri DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

Sınırda biri FETÖ biri DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
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MSB, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Türkiye’den Yunanistan’a, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi sınırda yakalandı.

MSB'den yapılan açıklamada, yakalanan kişilerden birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

Etiketler yasa dışı yol kaçakçılık DEAŞ
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