Sınırda biri FETÖ biri DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
MSB, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Türkiye’den Yunanistan’a, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi sınırda yakalandı.
MSB'den yapılan açıklamada, yakalanan kişilerden birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”
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