Sınırda biri FETÖ biri DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

MSB, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Türkiye’den Yunanistan’a, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi sınırda yakalandı.

MSB'den yapılan açıklamada, yakalanan kişilerden birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”