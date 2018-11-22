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  3. 22 Kasım 2018 23:44

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kışlada yakalandı

Edirne'de İran uyruklu bir şahıs, "sınırı geçtim" diye sevinirken kendini kışlada buldu.

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kışlada yakalandı
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Edirne’de, İran uyruklu şahıs, ‘sınırı geçtim’ diye sevinirken, kendini kışlada buldu. Kışla tellerini Yunanistan sınırı zanneden kaçak göçmen, askerler tarafından yakalandı.
 
Olay, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde 20 Kasım Salı günü saat 21.30 sıralarında, Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kısa dönem oturması mevcut olduğu bildirilen İran uyruklu A.R. (47), yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak istediği sınır teli zannederek yanlışlıkla kışla içerisine girince yakalandı.

Şahıs hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla ‘askeri yasak bölgeye girmek’ suçundan tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi İl Göç İdaresine teslim edildi.

İHA

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