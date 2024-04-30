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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler asker şehit askeri araç
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