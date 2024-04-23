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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda işlem yapıldı
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 1 haftadır süren kaçakçılık operasyonlarında 57 kişiye işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına bir hafta da 40 operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonları ele geçildi.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 12,65 gram metamfetamin, 10,64 gram eroin, 50,41 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3297 adet emtia (kol saati, makyaj malzemeleri, termos), 22 adet cep telefonu, 26 kilo kaçak çay ele geçirildi. 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Etiketler işlem Şırnak  kaçakçılık
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