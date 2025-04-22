  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şişli Belediyesi'nde kayyumun iptali için dava açıldı

Şişli Belediyesi'nde kayyumun iptali için dava açıldı

Şişli Belediyesi'nde kayyumun iptali için dava açıldı
Güncelleme:

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şişli Belediyesi'nde kayyumun iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin karar yargıya taşındı.


Kayyum kararının iptal talebiyle açılan davayı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu.

Ersöz, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:  

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında İç İşleri Bakanlığı’nca gerçekleştirilen “görevden uzaklaştırma” ve İstanbul Valiliği’nce yapılan “başkan vekili görevlendirmesi/kayyım atama” işlemlerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle İstanbul İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık.

Davada, iptali istenen işlemlerin dayanağı olan “Belediye Kanunun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını ve somut norm denetimi yapılmasını” da talep ettik. 

Öyle ki bu düzenlemelerin Seçme ve Seçilme Hakkı’na orantısız bir müdahale imkanı yaratması yanında, Anayasa’da düzenlenen merkezi idare-yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu da ifade ettik.

Benzer bir sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da devam ettiğini ve iptal davasının derdest olduğunu not düşelim."

 

text-ad
Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan kayyum kayyumun iptali dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurun! Benzinin ardından zam sırası motorinde... Depoları doldurun! Benzinin ardından zam sırası motorinde... Çanakkale'de savaşın kaderini değiştiren rapor ortaya çıktı! Çanakkale'de savaşın kaderini değiştiren rapor ortaya çıktı! Bir türlü bitmek bilmeyen kış geri dönüyor: Sağanak yağışlar geliyor! Bir türlü bitmek bilmeyen kış geri dönüyor: Sağanak yağışlar geliyor! ''Dur'' ihtarına uymayan trafik canavarı polise çarpıp yaraladı! ''Dur'' ihtarına uymayan trafik canavarı polise çarpıp yaraladı! Survivor adasında sürpriz veda... Gözyaşları içinde terk etti... Survivor adasında sürpriz veda... Gözyaşları içinde terk etti... Eli kanlı terör örgütü PKK'nın ''jigoloları'' Türkiye'de yakalandı! Eli kanlı terör örgütü PKK'nın ''jigoloları'' Türkiye'de yakalandı! Hamile eşini öldürüp, günlerce cesetle birlikte yaşayan şüpheli çocuğuyla gezerken yakalandı! Hamile eşini öldürüp, günlerce cesetle birlikte yaşayan şüpheli çocuğuyla gezerken yakalandı! Kötü haberi Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı verdi: Son 40 yılın en düşük seviyesi Kötü haberi Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı verdi: Son 40 yılın en düşük seviyesi Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''ti''ye aldı! Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''ti''ye aldı! 22 yaşında sokakta yaşayan gencin hayatı çöpte bulduğu altınlarla değişti 22 yaşında sokakta yaşayan gencin hayatı çöpte bulduğu altınlarla değişti
AK Partili isimden ''itiraf'' gibi açıklama: ''Bir şeylerin yolunda gitmiyor!'' AK Partili isimden ''itiraf'' gibi açıklama: ''Bir şeylerin yolunda gitmiyor!'' Erdoğan konuşurken platforma doğru telefon atıp, pankart açmıştı; tutuklandı! Erdoğan konuşurken platforma doğru telefon atıp, pankart açmıştı; tutuklandı! Papa Francis'in 100 yıllık ezberi bozacak vasiyeti ortaya çıktı Papa Francis'in 100 yıllık ezberi bozacak vasiyeti ortaya çıktı TEM otoyolundaki korkunç zincirleme kaza kamerada TEM otoyolundaki korkunç zincirleme kaza kamerada Arap kanallarında Erdoğan'lı Kanal İstanbul reklamları başladı Arap kanallarında Erdoğan'lı Kanal İstanbul reklamları başladı ''Ben kadınım değil mi?'' diye sormuştu, Bakanlık suç duyurusunda bulundu ''Ben kadınım değil mi?'' diye sormuştu, Bakanlık suç duyurusunda bulundu Aras Bulut İynemli, Melis Sezenli Deha için erken final kararı verildi! Aras Bulut İynemli, Melis Sezenli Deha için erken final kararı verildi! 2025 yılı kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu 2025 yılı kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu Karadeniz'deki siste ölümle kalım savaşını böyle kazandılar Karadeniz'deki siste ölümle kalım savaşını böyle kazandılar CHP'nin yeni miting programı açıklandı: CHP Anıtkabir'e yürüyecek! CHP'nin yeni miting programı açıklandı: CHP Anıtkabir'e yürüyecek!