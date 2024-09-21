Şişli'de plazada yangın paniği

Şişli'deki 10 katlı bir binanın 9. katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Şişli'de Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda yanan binada hasar meydana geldi.