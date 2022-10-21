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Sivas'ta esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na BBP'lilerden davet

Sivas'ta esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na BBP'lilerden davet
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ta akşam saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulunurken BBP'nin Sivas İl Başkanlığı İmamoğlu'nu çaya davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener ile Gümüşhane'de katıldıkları programın ardından bugün de Sivas'ta bir dizi açılış ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşam saatlerinde Sivas il merkezinde olan İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 İMAMOĞLU'NU ÇAYA DAVET ETTİLER
Genel Başkanlığı Mustafa Destici'nin yaptığı Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'nin Sivas İl Başkanlığı önünden geçen İmamoğlu, içeriye çaya davet edildi.

"ZEVKLE GELİRİM AMA BU AKŞAM İŞİMİZ VAR"
Kendisine pencereden seslenenlere el sallayan İmamoğlu, "Kusura bakmayın gitmemiz lazım. Zevkle gelirim ama bu akşam işimiz var" dedi.

"ÜLKEMİZİN HER NOKTASINI HİSSEDİYORUZ"
Basın mensupların sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir soru üzerine, "Masanın en çalışkan neferi olacağım" sözlerini yineleyerek, "Görüyorsunuz ortamı, yaşıyoruz. Bütün genel başkanlar yaşıyor. Dün sayın Akşener ile Gümüşhane'deydik. Çok değerli bir hizmeti açtık. Sokakta binlerce Gümüşhaneli vatandaşımız ile bir aradaydık. Genel başkanımız dün Tokat'taydı. Bugün Sivas'a kuzeyden giriş yaptı, merkeze geliyor. Dolayısıyla ülkemizin her noktasını hissediyoruz, vatandaşlarımızı hissediyoruz. Bir tarafta herkesin bir görev alanı var, çözümleri çalışıyoruz. Bizde İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli kentinden tüm ülkeye sorumluluğumuzu yaşadığımızı hissettirecek ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Sivas'ta 250'yi aşkın belediye başkanımızla iki günlük çalışma yapacağız. Sabahta Divriği'de güzel bir eseri açtık. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak. Zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar söyleyeyim o masanın en çalışkan neferi ben olacağım. İnşallah herkes aynı kararlılıkta koşar" dedi.

Etiketler bbp çay imamoğlu
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