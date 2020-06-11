Skandal iddia! Şort giydiği için kütüphaneye alınmadı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gebze Gençlik Merkezi’ne giden genç kadın şort giydiği gerekçesiyle kütüphaneye alınmadığını belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Mükerrem kullanıcı isimli kadın, "Ders çalışmak için kütüphanesini kullandığım @GSB_GebzeGM giymiş olduğum kıyafeti(ŞORT) uygunsuz bulunduğundan ötürü giymemi talep etti. Kapalı bi ortam olduğunun ve burasının @GSB_Kocaeli bağlı bulunduğunu şort giymenin rahatsız edici olduğunu ve insanların bakışlarının değiştiğini söylediler" diye yazdı.

Genç kadın paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"20 yaşında genç bir kadın olarak onlara bunun rahatsız edici birşey olmadığını, normal olduğunu, üstüne benim kişisel tercihlerime karıştıklarını dile getirmeme rağmen ısrarla giymemem gerektiğini söylediler. Kadınlara yapılan psikolojik baskılara Dur deyin artık! İstediğimizi giyebiliriz kimse tercihlerimize kısıtlama getiremez!"

Ders çalışmak için kütüphanesini kullandığım @GSB_GebzeGM giymiş olduğum kıyafeti(ŞORT) uygunsuz bulunduğundan ötürü giymemi talep etti. Kapalı bi ortam olduğunun ve burasının @GSB_Kocaeli bağlı bulunduğunu şort giymenin rahatsız edici olduğunu ve insanların bakışlarının — Mükerrem (@uzagagideliim) June 10, 2020



