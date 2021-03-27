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  3. Skandal! Meğer Atatürk, Araplar ''rahatsız olduğu için'' silinmiş!

Skandal! Meğer Atatürk, Araplar ''rahatsız olduğu için'' silinmiş!

Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartmasının çıkarılmasının nedenini "Araplar rahatsız olduğu için Atatürk madalyalardan çıkarılmış" diyerek açıkladı.

Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartmasının Danıştay tarafından verilen kararla çıkarılmasının perde arkasına dair Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Öztürk, kendisine konuşan bir yargı mensubunun anlattıklarını, "Arap liderler ülkemize geldiğinde Anıtkabir'e gitmiyor. Bazı liderlerde Atatürk alerjisi var. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti. Aslında, Atatürk'ten rahatsız olanlara, Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu. Kuşkusuz rahatsız olanların başında da Suudi Arabistan Kralı ve bazı Arap ülkelerinin liderleri geliyor. Onları memnun edeceğiz diye madalyalardan Atatürk'ü çıkarmak gerçekten ağır bir durum." 

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Etiketler devlet madalyası Mustafa Kemal Atatürk Atatürk araplar saygı öztürk
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