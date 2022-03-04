Sokakta bulunan tuhaf yaratık sosyal medyada büyük ilgi gördü

Avustralya'nın Sidney kentinde çarşamba günü şehrin bir sokağında tuhaf görünümlü yaratık sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sidney'de çarşamba günü şehrin bir sokağında embriyoya benzer tuhaf görünümlü bir yaratık bulundu. O günden beri şaşkına dönmüş sosyal medya kullanıcıları yaratığın ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Harry Hayes adlı bir kişi çarşamba günü Instagram hesabından küçük gözlü sümüksü yaratığın kısa bir videosunu paylaştı. Yaratığı pazartesi sabahı koşudayken tesadüfen bulan Hayes videoyu internette paylaştığında hiç kimse, akademisyenler ve uzmanlar bile yaratığın ne olduğunu anlayamadı.

Hayes, Instagram hesabından "Bu şeyi yolda buldum, ne lan bu?" diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcıları da aynı şekilde söyleyecek söz bulamadı. Bir kullanıcı "Dur bir dakika, bunun ne olduğunu biliyor muyuz?" diye yazdı.

'PEKALA UZAYLI DA OLABİLİR'

Sidney son günlerde şiddetli yağmurların etkisinde ve birkaç bölgeyi sel bastı. Fakat Hayes bu tuhaf yaratığı sel basan bölgelerden birinde bulmadığını söyledi. Aksine Sidney'in Marrickville banliyösünde ıslak bir sokakta buldu.

Hayes "İçimden bir ses bunun bir çeşit embriyo olduğunu söylüyor ama Covid, III. Dünya Savaşı ve (şu anda devam eden) seller düşünüldüğünde bu şey pekala uzaylı da olabilir" dedi.

Hayes'in Instagram hesabından paylaştığı video kısa sürede Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında da paylaşıldı. Videoda yaratığın tepki vermesini sağlamak için Hayes'in onu küçük bir sopayla dürttüğü görülüyor.

'BU DA NEYİN NESİ?'

'Uzaylının' fotoğrafı daha sonra Avustralyalı sosyal medya fenomeni Lil Ahenkan tarafından "Bu da ne?" yazısıyla paylaşıldı. Kullanıcılar birkaç teori ortaya attı. Birisi "Köpekbalığı embriyosu olabilir mi? Ya da başka bir deniz canlısı? "dedi.

'MESLEKTAŞLARIMIN HİÇBİRİ AYNI FİKİRDE DEĞİL'

Tuhaf yaratık biyologları bile şaşkına çevirdi. Biyolog Ellie Elissa da hem fotoğrafı paylaşan hem de afallayanlar arasındaydı. Elissa, "Bu da neyin nesi? Avustralya keseli sıçanı ya da uçan keseli sincap embriyosu olduğunu düşündüm fakat ortama veya ölçeğe dair hiç bilgim yok ve meslektaşlarımın hiçbiri de aynı fikirde değil" ifadelerini kullandı.