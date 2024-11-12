Şoke eden rakam: ''Türkiye'de 2 yılda 21 bin 509 çocuk, anne oldu''

Gazeteci Murat Ağırel, 2021 2023 yılları arasında 21 bin 509 çocuğun doğum yaptığını yazdı. Ağırel babasının rahatsızlığı için gittiği hastanede iki günde iki çocuğun doğum yaptığını yazarak yaşanan olayın korkunçluğunu gözler önüne serdi.

Gazeteci Murat Ağırel, Cuhmuriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında çocuk yaşta doğumlara yer verdi.

Ağırel, babasının rahatsızlığı nedeniyle gittiği Ceyhan Devlet Hastanesi'nde iki günde iki çocuğun doğum yaptığını yazdı.

Ağırel, doğum yapan 12 yaşında bir çocuğun istismara uğradığını belirtti. Ağırel yazısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hem çocuğu hem de bebeği koruma altına alındığını yazdı. Ağırel yazısında doğum yapan diğer çocuğun ise 11 yaşında kuzeniyle imam nikahı ile evlendirildiğini belirtti.

Ağırel'in yazısına göre bu çocukta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış.

Ağırel bu olayların ardından ulaştığı verileri de açıkladı. Ağırel'in açıkladığı verilere göre, 2021 - 2023 arası 21 bin 509 çocuk doğum yapmış.

Ağırel'in yazısındaki kan donduran ayrıntılar ise şöyle:

Ceyhan Devlet Hastanesi’nde gözlerimin önünde yaşandı her şey.

Vaka, 12 yaşında bir kız çocuğunun doğum yapmasıydı.

Karın ağrısı şikâyeti ile hastanenin acil servisine getirmişler çocuğu. Karın ağrısı ve kanama şikâyeti ile servise yatışı yapılmış. Ne olduğunun farkında bile değil çocuk.

Hastanedeyken tekrar karnı ağrıyınca tuvalete gidiyor ve çocuğunu tuvalette doğruyor. Çocuk 2000 gram bebek doğruyor tuvalette. Çocuk korkudan ne olduğunu anlayamıyor bile. Bebeği de görmek istemiyor.

Gerçek adını ve bilgilerini tabii ki vermeyeceğim.

M.A. diye kodlayacağım çocuğu. Annebaba uzun süredir ayrı. Çocuk M.A. ise akrabaları ile yaşıyor. Hemen karşı komşusu A.K. tarafından cinsel istismara uğramış.

Hastane yönetimi kolluk kuvvetine haber veriyor ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilgilendiriliyor. Bakanlık çocuğa ve bebeğe sahip çıkıyor. Cinsel istismarcı A.K. gözaltına alınıyor ve hemen ardından tutuklanıyor.

Ertesi gün yine 2011 doğumlu E.K geliyor hastaneye doğum için. Bakın bu çocuk ise 13 yaşında!

En önemlisi, aynı hastanede yaşanıyor bunlar. Yani istismarlar yakın bölgelerde gerçekleşiyor.

13 yaşındaki diğer çocuk da doğum yapıyor. Kuzenine kaçmış 11 yaşının sonunda. Aileler rıza göstermiş imam nikâhı ile evlenmişler! Bakanlık duyar duymaz bu olaya da el koymuş. Çocuk ve bebek bakanlık himayesine alınmış. Baba ise firarda.

Bakın değerli okurlar, babamın rahatsızlığı nedeniyle hastanede refakatçi kaldığım iki üç gün içinde bizzat şahit oluyorum bunlara.

Yazıp Türkiye’ye duyurmak adına tüm belgelerini aldım.

Merak edip memleketin genelinde nasıl durum diye araştırdım.

Peki, Tüm Türkiye de durum nasıl biliyor musunuz?

2021 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 123,

2021 yılında 15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 7202,

2022 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 159,

2022 yılında 15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 7101,

2023 yılında 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 130,

2023 yılında 15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 6505,

Yani 2021-2023 yılları arasında doğum yapan 15 yaş altı çocuk sayısı 412,

15-17 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 20 bin 808.

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