Son 5 Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin ortalaması alındı

MDRaporlar, kamuoyunda son açıklanan 5 Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin ortalamalarını alarak açıkladığı sonucunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan 11,4 oy oranı farkıyla ikinci çıktı.

Sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar, ASAL, DİEN, HBS, Özdemir ve Saros araştırma şirketlerinin açıkladığı son 5 Cumhurbaşkanlığı anketlerinin ortalamasını açıkladı.

MDRaporlar'ın açıkladığı ortalama sonuca göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 11,4 puanla gerisinde kaldığı görüldü.

İşte MDRaporlar'ın açıkladığı o sonuçlar: