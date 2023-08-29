Son ankette Türiye'nin en büyük endişesi belli oldu

ORC Araştırma tarafından yapılan "Toplumsal yaşam ve siyasi durum araştırması" sonuçlarında Türkiye'nin en büyük sorunu belli oldu...

ORC Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında ankete katılanlara Türkiye'nin en büyük sorunu "En büyük korkunuz/endişeniz nedir?" diye soruldu.

Toplumun hafızasına kazınan 6 Şubat depremlerinin ardından birçok vatandaşın korkusu şehir değiştirmeye kadar ilerledi. Ankete katılanlar yoksulluğun yanı sıra deprem tehlikesinden de büyük korku duyuyor.

Terörle mücadeleye hız kesmeden Türkiye'de milli güvenlik problemleri de vatandaşlar için büyük endişe kaynağı. Deprem ve yoksulluğun ardından milli güvenlik problemleri anket sonuçlarında üçüncü sırada yer aldı.

Başta Suriyeliler olmak üzere Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden de gelen mülteciler tartışılmaya devam ediyor.Vatandaşların dördüncü en büyük endişesi mülteciler meselesi oldu.

En büyük korku/endişelerde son sırada ise işsizlik yer aldı. Diğer meselelerden endişe duyan vatandaşların oranı da kayda geçti.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Yoksulluk : %29,5

Deprem: %24,2

Milli güvenlik problemleri: %15,7

Mülteciler: %10,2

İşsizlik: %9,7

Diğer: %10,7