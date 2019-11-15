Sosyal medyada ''Anıtkabir'' gözaltısı !

Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden iş adamı gözaltına alındı.

Kocaeli’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı sırada, Anıtkabir'de “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atan gençlere, sosyal medyadan yayınladığı videoda küfür eden iş insanı Mehmet A., gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınan Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı, iş insanı Mehmet A., sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 10 Kasım günü Anıtkabir'de, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etti. Paylaşımın ardından savcılık, Mehmet A. hakkında soruşturma başlattı. İş insanı Mehmet A., soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.