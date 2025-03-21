Sosyal medyadaki Ekrem İmamoğlu hesaplarına erişim engeli!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada İmamoğlu'na destek paylaşımı yapan X hesaplarına erişim engeli getirildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından yurt geneli tepkiler devam ediyor.
Gelişmeler devam ederken, sosyal medyada İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımları yapan hesaplara da erişim engeli getirildi.
Erişim engeli getirilen hesaplar arasında yüksek takipçili 'ekremedit, editoğlu, ekremistpala, gençliğimiz var' X (Twitter) hesaplarının da yer aldığı görüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol