Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmenlerin, aile bütünlüğü gerekçesiyle iller arasında gerçekleştirdikleri yer değişikliği taleplerinin sonuçlarını duyurdu.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
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