Süleyman Soylu sessizliğini bozdu: ''Sabrımızı yanlış anlıyorsunuz, sonucuna katlanırsınız'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'yi "provokatörlere talimat vermekle" suçlayarak, "Bizden söylemesi. Sabrımızı yanlış anlıyorsunuz, bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partisini hedef alan bir açıklama yaptı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane’deki eylemler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaretler nedeniyle CHP’yi suçladı. Soylu’nun açıklaması şu şekilde:

“Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız.”

Provokatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine küfür etti

İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan ağır hakaretler büyük tepki çekmişti.

43 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Özel: "Küfürler kendi anneme edilmiş sayarım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada "küfür eden bizden değildir" diyerek "o küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" ifadelerini kullanmıştı.