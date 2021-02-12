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  3. 12 Şubat 2021 21:45

Süleyman Soylu'dan ''Hafız Abdullah Nazırlı'' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da hayatını kaybeden Hafız Abdullah Nazırlı hakkında bir paylaşımda bulundu.

Süleyman Soylu'dan ''Hafız Abdullah Nazırlı'' paylaşımı
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Elazığ'da yaşayan Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan, 25 Ocak’ta Nazırlı'yı tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Abdullah Nazırlı için başsağlığı diledi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana, ‘muhakkak gitmelisin’ dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu. Bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin."

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