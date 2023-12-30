Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa finalinin ardından yapılan 'provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla' ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak kulüplerin sahaya Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesi üzerine iptal edilen maçla ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili sessiz kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 30, 2023
Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler…
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