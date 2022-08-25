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Suriyeli, Filistinli ve Afgan... 92 kaçak göçmen yakalandı

Suriyeli, Filistinli ve Afgan... 92 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör Türk de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilin öncülük yaptığı 3 minibüsün Antalya'dan Fethiye'ye doğru geldikleri bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, sabah saatlerinde Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otomobildeki organizatörler H.R.M., M.M., M.E., R.C. ve M.B.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

DHA

Etiketler fethiye kaçak göçmen
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