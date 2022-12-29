Sürücüler dikkat! Bolu Tüneli'nde bakım yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Tüneli'nde 23.00 - 07.00 saatleri arasında çalışma yapılacağını duyurdu.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan Bolu Tüneli'nde bugün 23.00 ile yarın saat 07.00 arasında çalışma yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yol durumu bültenine göre, Bolu Tüneli'ndeki havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları ve arızalarının onarımı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3 ila 7. kilometreleri İstanbul Ankara istikametindeki şeritlerde bu gece 23.00-07.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışma yapılacak.

Yetkililer, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları yaptığı kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı.