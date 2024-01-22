Taksim'deki terör saldırısı davasında tahliye kararı

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısı davasında 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Davada tutuklu sayısı 15'e düştü. Bir önceki duruşmada ise 6 sanık tahliye edilmişti.

Bombayı bırakan Ahlam Albashır’ın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme", “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme", 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin de 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

DHA