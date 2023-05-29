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Tam 29 saniye! En kısa oy verme işlemi o köyde

Tam 29 saniye! En kısa oy verme işlemi o köyde
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Dünya genelinde en kısa oy verme işlemi İspanya'nın Villaroya köyünde gerçekleşti.

Yedi seçmenin bulunduğu köyde, oy verme işlemi tam olarak 29 saniye ve 52 salisede tamamlandı. 1973'ten bu yana görevde olan Belediye Başkanı Salvador Perez, Villaroya sakinlerinin sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye hazır olduklarını söyledi. Köy, bir önceki yerel seçimlerde 32 saniyede oy verme işlemlerini tamamlamıştı.

SEÇİM TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde aldığı yenilginin ve muhalefetteki sağ partilerin güçlenmesinin ardından normal şartlarda aralık ayında gerçekleştirilmesi gereken genel seçimlerin 23 Temmuz'a alındığını açıklamıştı.

Etiketler sandık sandık açılma köy
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