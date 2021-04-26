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Tam Kapanma ile hangi işletmeler faaliyetlerine ara verecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma ile hangi işletmeler faaliyetlerine ara verecek?

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin yeni haftadaki ana gündem konularından biriydi. Masada yeni tedbir ve kısıtlamaların konuşulduğu Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletmecilerin merakla beklediği konuya ilişkin de açıklamada bulundu.

"İSTİSNALAR DIŞINDA TÜM İŞYERLERİ FAALİYETLERİNE ARA VERECEK"
Tam kapanma kapsamında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. "

"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAKTIR"
Yeme içme sektörü ve marketlerle ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek." dedi.

Etiketler işletme tam kapanma faaliyet
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