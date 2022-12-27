  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi

Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
Güncelleme:

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ın makam katına kadar gelen bıçaklı saldırgan H.H. gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmek için belediye binasına gelen bir kişi, bıçakla gerginlik çıkarmasının ardından gözaltına alındı.

Bolu Gündem'de yer alan habere göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söyledi.

Bağırmaya başlayan H.H, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı. İkazlara uymayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine belediye binasına polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından makam odasının bulunduğu kata zabıta ekibi de gelerek güvenlik şeridi oluşturdu.

H.H. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.H'nin Bolu'da pazarcılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Tanju Özcan Bolu Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İBB'yi inceleyen heyetin başkanı ''iznini'' istedi
Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan hata! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı
Bir kadın cinayeti daha! Sokak ortasında katledildi
Bak şu konuşana: ''Cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin''
Dolar ve altın yükselişe geçti; Dolar 18,70 TL'yi, altın 1.085 TL'yi aştı
Bakanlık'tan ''pes'' dedirten ihale
Annesinin kızı! Deren Talu transparan kıyafetiyle olay oldu
FSM köprüsünde makas terörü! Köprüden uçuyordu; yaralılar var!
Defne Samyeli ve Sinan Akçıl aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
AK Parti'den şimdi de ''Kürt devleti'' açılımı