Tanju Özcan'dan Altılı Masa'ya adaylık mektubu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'ya mektup yazarak adaylık talebinde bulundu. Özcan, altı parti liderine “Adayı uzaklarda aramayın” dedi.

Özellikle Türkiye'deki sığınmacılara yönelik attığı adımlar ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'ya mektup yazarak adaylık talebinde bulundu. Özcan, altı parti liderine “Adayı uzaklarda aramayın” dedi.

6'lı masanın ortak adaylığına talip olduğunu duyuran Özcan, "Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüşdünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz" dedi. Özcan ayrıca "Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur" ifadelerini kullandı.

İşte Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.

6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir.

Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.

Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.

Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüşdünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.

Ben Erdoğan'a meydan okuyorum.

Canlı yayında açıklamıştı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki gün Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevaplamış ve adaylık için mektup yazacağını söylemişti.

İşte Özcan'ın o açıklamaları:

"Bazen 'başarı öyküsü' diyor ya Genel Başkanımız, başarı öyküsüyse bu bende var. Devlet tecrübesi ise 8 yıl milletvekilliği yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken, Türkiye’nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girmiş insanlardan biriydim, yüksek lisansımı yapmışım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim, siyasi deneyimim onlardan az değil, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim, yani ben niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam, alıp buraya getirdiysem Türkiye’yi niye yönetemeyeyim?

Bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında. Mansur Bey çok severim, çok bilgili bir adam, çok iyi yönetir ama soruyorum Mansur Bey'in bana göre fazlalığı nedir? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu, o Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben 8 yıl milletvekilliği yapmışım. Ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Bizim 10 sene önce bulunduğumuz görevlerdeydi. Ben milletvekiliyken Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Ama çok başarılı bir insan."

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre "6'lı masanın cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusuna Özcan, "Bilmiyorum. Ama, 'sen seçim tarihini açıkla bir hafta içerisinde adayımızı açıklarız' demişlerdi. Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim mesela. Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma geldi, yarın yazayım ben, seçim tarihi de belli oldu" diye cevap verdi.

"6’lı masaya mı başvuracaksınız?" soruna da Özcan, "'Biz belirleyeceğiz' diyorlar ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı" dedi. Çetinkaya'nın "Belki başka bir aday da çıkmaz" demesi üzerine Özcan, "Ekrem Bey müracaat edecek mi, etmeyecek mi ona da bir sorayım" ifadesini kullandı.