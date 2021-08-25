Tansu Çiller'den hakkında çıkan iddialara açıklama!

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu iddiaları yalanlandı.

28 Şubat Davası kapsamında yargılanan emekli komutanlar Çetin Doğan ve Çevik Bir'in haklarındaki müebbet hapis cezasının ardından cezaevine gönderilmelerinin yankısı sürüyor.

28 Şubat süreciyle ilgili Ruhat Mengü'ye konuşan emekli Albay Alican Türk, "Tansu Çiller'in dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya giderek 'Bana destek verin Refah'ı birlikte bertaraf edelim' dediğini çeşitli kaynaklardan duydum" sözlerine Tansu Çiller cephesinden yanıt geldi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ GERÇEK DIŞI"

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı Salih Çelen, yaptığı yazılı açıklamada bir medya kuruluşunda yer alan mülakattaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bir subayımızın bir medya kuruluşunda yer alan mülakatındaki, müvekkilim Tansu Çiller'in 28 Şubat sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı Refahyol Koalisyon Hükümeti döneminde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialar külliyen gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."