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Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
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Tanzanya'dan 14 yıl sonra Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret yapıldı. Erdoğan, Tanzanyalı mevkidaşını resmi törenle Ankara'da karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ı resmi törenle karşıladı.

Hassan'ın Ankara ziyareti, Tanzanya'dan 14 yıl sonra Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. 

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 17-21 Nisan 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 18 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Tanzanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanısıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemde” denildi.

Etiketler tanzanya Erdoğan görüşme
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