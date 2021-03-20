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Terör örgütüne ağır darbe: 20'den fazla hedef imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi.

Terör örgütünce Suriye'den atılan roketlerin Kilis'e düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'e roketlerin düşmesinin hemen ardından TSK tarafından saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara "cezalandırma atışları" gerçekleştirildi.

Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. 

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler terör örgüt pkk ypg tsk
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