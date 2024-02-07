Terör saldırısı sonrası adliyede güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

DHA