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Terör saldırısı sonrası adliyede güvenlik önlemleri artırıldı

Terör saldırısı sonrası adliyede güvenlik önlemleri artırıldı
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İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. 

İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

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DHA

Etiketler istanbul adalet sarayı terör saldırısı çağlayan adliyesi
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