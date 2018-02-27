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  3. 27 Şubat 2018 22:42

Tespit edildi ! ByLock'a böyle giriş yapmış

FETÖ soruşturmasında eski Trabzon emniyet müdürü Ertan Yavaş'ın ByLock'a nasıl giriş yaptığı ortaya çıktı.

Tespit edildi ! ByLock'a böyle giriş yapmış
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Trabzon emniyet müdürü Ertan Yavaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavaş ile eşi katıldı. Yavaş'ın avukatı ise mazereti nedeniyle duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığının belirlenmesi, tanık beyanları ve diğer delillerle FETÖ/PDY üyesi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yavaş'ın, ByLock programına "taner54" kullanıcı adı ve "tnr54." şifresiyle giriş yaptığının tespit edildiğini aktaran savcı, sanığın kullanıcı adı ve şifresinin memleketi Sakarya ilinin plaka kodu olan "54" kodu ile uyumlu  olduğunu belirterek genellikle terör örgütü üyelerinin kullanıcı adı ve şifrelerinde memleketlerinin plaka kodunu kullandıklarının görüldüğünü kaydetti.

Savcı, dosyadaki tüm delillerden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün  hiyerarşik yapısında yer aldığı belirlenen Yavaş'ın hapis cezasına  çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Yavaş'ın eşi Fatma Yavaş'ın ise İl Emniyet  Müdürlüğünde terzi olarak çalışan tanık M.A'nın yargılamanın ikinci celsesinde  vermiş olduğu beyanlar doğrultusunda araştırılmasını istedi.

Yavaş, savunmasında, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek  üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
  
FETÖCÜ'LERİN İSMİNİ VEREMEDİ

Yavaş'ın savunmasının ardından cumhuriyet savcısının, sanığa yönelik,  "Uzun süre istihbaratta çalıştığınızı söylüyorsunuz. Devlet FETÖ/PDY ile mücadele  ediyor. Trabzon'da görev yaptığınız 2011-2014 yılları arasında bu yapıyla ilgili  çalışma ve tespitleriniz var mıydı? 'Şu adam benim çalıştığım dönemde  Fetullahçıydı' diyeceğiniz kimse var mı? Varsa bu konuyla ilgili vereceğiniz bir  isim ve bilgi var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Yavaş, isim veremeyeceğini  belirterek "Bunlar devletin arşivlerinde var." dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Yavaş'ın tahliye talebinin  reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

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