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THY bazı İstanbul seferini iptal etti

THY bazı İstanbul seferini iptal etti
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle THY, yarın yapacağı bazı seferleri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. THY, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz" ifadelerini yer verildi.

İHA

Etiketler THY türk hava yolları istanbul seferleri sefer iptali
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