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THY uçağında olay! Pilot, polis çağırdı

THY uçağında olay! Pilot, polis çağırdı
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THY'nin İstanbul-Gaziantep seferi öncesi, bir kabin memuru ve pilotun sağlık sorunu yaşaması nedeniyle, yeni ekip görevlendirildi. Bu sırda bir yolcu ile pilot arasında tartışma yaşandı. Pilotun polis çağırması sonrası, tüm yolcular uçaktan indirilirken, seferde de 3 saatlik gecikme yaşandı.    

İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da, TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağının uçuş ekibindeki bir kabin memuru ve kaptan pilot sağlık sorunu nedeniyle uçuştan alındı. Yeni ekibin gelmesi beklenirken seferde gecikme meydana geldi.

YOLCU İNMEK İSTEMEDİ, TÜM YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
Yeni ekibin uçağa gelmesiyle birlikte Gaziantep yolcuları uçağa alınmaya başladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı. Kaptan pilot uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak istemediğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı. Polis ekipleri pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince, ekipler güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı. Saat 06.45'te yapılması planlanan TK-2200 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferi, yaşanan olaylar nedeniyle 10.15'te kalkış yapabildi.

Etiketler thy uçağı pilot yolcu rötar
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