Tıp dünyası şokta ! Ameliyattan sonra hayatı kabusa döndü

Duyanları hayrete düşüren olay Efeler'de yaşandı. Özel bir şirkette aşçı olan Mehmet Uyar, 2016 Kasım'ında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tahlillerinden ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde doktor E.M.Y. tarafından kalın bağırsağından ameliyat edildi. Taburcu edildikten bir süre sonra kısır olduğunu öğrenerek büyük şok yaşayan Uyar'ın hayatı kâbusa döndü.

"DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Çok zor günler geçirdiğini kaydeden Uyar, "Ameliyatı yapan doktoruma durumu anlattım. Kendisi, ameliyatta sperm kanallarının hasar gördüğünü, yapacak bir şeyi olmadığını belirterek üroloji bölümünde tedavi olmamı söyledi. Üroloji servisine gittiğimde, yapılan testlerde spermlerin idrar kesesine kaçtığı ve ölü olduğu belirlendi.

Üroloji doktoru bana, 'Ameliyat sırasında sinir hasarına bağlı olarak spermlerin ileri atılmasını sağlayan kasların çalışmasına ilişkin sorun olabilir, yapabileceğim herhangi bir şey yok' dedi. Tedavisi olmayan bu rahatsızlık yüzünden dünya başıma yıkıldı" dedi.

NİŞANLISI TERK ETTİ

Çok istemesine rağmen artık çocuk sahibi olamayacağını kaydeden Uyar, "Evlilik hayalleri kurduğum nişanlımla ayrıldık. Ardından bir kız arkadaşım oldu. Kendisine durumu anlattığımda benimle evlenemeyeceğini söyledi. Bu hale gelmem doktor hatasından. Bu yüzden ameliyatımı yapan E.M.Y'ye dava açtım. Hakkımı arayacağım" diye konuştu.