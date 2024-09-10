TL'de erimeye devam: Dolar, Euro ve altın yüksek uçuşta

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yükseliş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ediyor.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, yatırımcılar, Fed'in muhtemel faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Yatırımcılar, ABD'de cuma günü yayınlanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faizleri 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceğini kestirmeye çalışıyorlar. Fed faiz vadeli kontratları gerilerken 50 baz puan faiz indirimine yüzde 33 olasılık veriliyor.

ABD'de yarın açıklanacak olan tüketici enflasyonu verilerinde manşet enflasyonun düşmeye devam ederek ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6'ya gerilemesi bekleniyor.

Fed gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faiz indirimine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken piyasalar beklenilenden büyük 50 baz puan faiz indirimi olasılığını yüzde 29 olarak fiyatlıyor. Yılın geri kalanı içinde yaklaşık 110 baz puan faiz indirimleri öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 6 Eylül'le biten haftada yaklaşık 2,6 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı. Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 29 Ağustos haftasında 149,4 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 146,8 milyar dolara indi.

Hesaplanan düşüşün gerçekleşmesi durumunda son üç haftada rezervlerde gerileme 6,1 milyar dolara ulaşacak.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,08 TL'den başlayan Dolar 34,05 TL'den,

37,67 TL'den başlayan Euro 37,60 TL'den,

44,60 TL'den başlayan Sterlin 44,61 TL'den,

23,85 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,85 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,04 TL'den, Euro 37,63 TL'den, Sterlin 44,59 TL'den, Japon Yeni ise 23,76 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 503 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 507 Dolar'dan,

2 bin 727 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 745 TL'den,

4 bin 566 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 562 TL'den,

18 bin 782 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 758 TL'den,

30,99 TL'den başlayan Gümüş ise 31,17 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 497 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 733 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 560 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 754 TL'den, Gümüş ise 30,80 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 56 bin 917 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 297 Dolar'dan,

2 bin 346 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 354 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 71,51 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 70,87 Dolar'dan işlem görüyor.