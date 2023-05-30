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TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.

TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı. Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü. Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi. 

DHA

Etiketler tobb genel kurul platform
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