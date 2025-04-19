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Togg sahibi olmak isterken, 766 bin TL'sinden oldu

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Eğer siz de bu haberdeki "Yerli otomobil Togg için yapılan bu çekilişi sakın kaçırmayın (!)'' başlığıyla gerçekten de yerli otomobil Togg için bir çekiliş var sandıysanız, Togg dolandırıcıların tuzağına düşmeye hazırsınız demektir. Isparta'da internette gördüğü "Togg çekilişi" tuzağına düşen bir vatandaş, yerli otomobil Togg sahibi olmak isterken 766 bin 500 TL'sinden oldu...

Isparta'da sosyal medyada karşılaştığı sahte Togg çekilişi reklamına kanan vatandaşın banka hesabı boşaltıldı. Isparta merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Isparta'da yaşayan bir vatandaş, sosyal medya platformunda karşılaştığı sahte Togg çekilişi reklamına tıkladıktan sonra yönlendirildiği internet sitesinde bankacılık bilgilerini paylaştı.

Bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, vatandaşın hesabından tam 766 bin 500 TL'yi başka hesaplara aktardı. Olayın ardından mağdur vatandaş, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Vatandaşın başvurusu üzerine harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

14 Nisan tarihinde Isparta merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Malatya, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 6 şüpheli Isparta'da gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Nisan günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Etiketler TOGG yerli otomobil togg çekilişi togg dolandırıcılığı togg dolandırıcıları
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