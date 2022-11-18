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TOKİ'nin kampanyasında 2 ilde daha hak sahipleri belli oluyor

TOKİ'nin kampanyasında 2 ilde daha hak sahipleri belli oluyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11 ilde ikinci etap kuralarının başlayacağı duyuruldu. Kuralar bugün Bingöl ve Gaziantep illerinde çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada bugün hak sahiplerinin belirleneceği iller ve kura saatleri ile ilgili bilgi verildi.

İşte 11 ilde ikinci etapta başlayacağı duyurulan kuralara ilişkin o paylaşım:

toki'nin bingöl ve gaziantep hak sahipleri kurası

Etiketler toki kura konut kampanya iki il
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