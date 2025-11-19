  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Toplu ulaşım krizi müjdeyle çözüldü: Öğrenci bileti artık 9 TL 60 kuruş

Toplu ulaşım krizi müjdeyle çözüldü: Öğrenci bileti artık 9 TL 60 kuruş

Toplu ulaşım krizi müjdeyle çözüldü: Öğrenci bileti artık 9 TL 60 kuruş
Güncelleme:

Düzce’de Üniversite bölgesinde otobüs hattını çeken kooperatifle anlaşma yapılamayınca bölgede yeni hattı Düzce Belediyesi yapacak. Yeni tarife ile öğrencilerin bilet ücreti ise 20 liradan 9.60 liraya düşürüldü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beçi Kooperatifi ile yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle Düzce Üniversitesi’ne ulaşım hizmetlerinin Düzce Belediyesi iştiraki Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülmeye başlandığını açıkladı. Sınav haftasında öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini kaydeden Özlü, yeni sistemle birlikte abonman kartlarının geçerli olacağını ve öğrencilerin yüzde 50 daha uygun ücretle yolculuk yapacağını vurguladı.

Düzce’de Üniversite bölgesine taşıma hizmeti veren Beçi Kooperatifi ile yapılan sözleşmenin sona ermesi üzerine Düzce Belediyesi ile kooperatif yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlamadı.

"Kooperatif ile anlaşma sağlayamadık"

Konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi ile uzun zamandır görüşme yürüttüklerini ancak bir mutabakata varılamadığını kaydederek şunları söyledi: "Beçi Kooperatifi yani yeşil otobüslerimiz yaklaşık 10 yıldır aynı bölgede hizmet veren araçlarımızdır. Özellikle üniversite ve yurtlar arasına çalışan araçlarımızdır. Kendileriyle uzun zamandır bir görüşme yürütüyoruz. Gelecek 5 yıl için bir sözleşme yapmak üzere gayret sarf ettik. Ama sözleşme şartlarında anlaşamadık. Özellikle hat bedeli, abonman bedeli ve ilave çalışma şartları konusunda kendileri ile mutabakat sağlayamadık. Sözleşmeleri de 17 Kasım’da doldu. Beçi Kooperatifi daha önce görev yaptığı hatlarda görev yapmıyor, belediyemiz araçları görev yapıyor. Bu saate kadar herhangi bir sorun yaşanmadı."

"Ödeme şartlarını iyileştirdik ama anlaşamadık"

Beçi Kooperatifi yetkilileri ile defalarca toplantı yaptıklarını, ödeme şartlarındaki iyileştirmeye rağmen uzlaşma sağlanamadığını açıklayan Başkan Özlü; "Beçi Kooperatifi ile çok toplantılar yaptık. Kendileri ile bir önceki akşam gece 01.30’a kadar görüştüm. Onlara önerilerimizi sunduk, şartlarımızı iyileştirdik. Hatta bu toplantıları geniş katılımlı bir toplantı şeklinde düzenledik. Herkesin görüşünü tek tekdinledim. Bizim arkadaşlarımızı da dinledim. Bir gün sonra sabahtan kendilerine bir öneri gönderdik. Ödeme şartlarını iyileştirmiş olmamıza rağmen bu şartları kabul etmediler, uygun görmediler, sözleşmeyi imzalamadılar. Biz de kendimize başka bir yol, yöntem belirledik. Bu hatlardaki taşıma işini Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz 100 binişi 960 liraya binebilecek"

Yeni sistemle birlikte öğrencilerin yüzde 50 tasarruf sağlayacağını vurgulayan Başkan Özlü; "Bu yeni durumda aradaki en önemli fark; öğrencilerimiz yeşil otobüslerde abonman kartı geçerli olmadığı için tek biniş 20 TL bilet bedeli ödüyorlardı. Yeni durumda öğrencilerimiz abonman aldıklarında 960 lira karşılığında 100 biniş yapabilecekler. Bunun anlamı şu; daha önce tek seferlik biniş 20 lira iken, şuan 9,60 liradır. Bu da öğrenci dostu üniversite şehrine yakışan bir durumdur. Gençlerimize, sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler düzce düzce belediyesi belediye otobüs otobüs bileti öğrenci bileti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı... Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı... Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi! Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi!
Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı!