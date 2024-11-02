  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Trafiğin çakarlı, şehrin eli silahlı magandalarına müjde: Cezalar katmerleniyor

Trafiğin çakarlı, şehrin eli silahlı magandalarına müjde: Cezalar katmerleniyor

Trafiğin çakarlı, şehrin eli silahlı magandalarına müjde: Cezalar katmerleniyor
Güncelleme:

AK Parti TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifi ile ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezası ile trafikte çakar kullanımında uygulanan idari para cezalarının arttırılmasını öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan ve bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklenen İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifiyle ruhsatsız taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezası artırılacak, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananlara kesilen idari para cezası 150 bin liraya yükseltilecek.

TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek. 

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Kanun teklifi ile , ruhsatsız silah bulunduran ve taşıyanlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. 

Trafikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın arttırılması amacıyla idari para cezası miktarı artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası kesilecek. 

Meclis Başkanlığına sunulan teklifi ile sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.

Etiketler çakarlı maganda silahlı maganda şehir magandası trafik magandası ceza yeni kanun teklifi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu açıklandı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu açıklandı Son seçim anketinden Erdoğan ve Bahçeli'ye bir kötü haber daha Son seçim anketinden Erdoğan ve Bahçeli'ye bir kötü haber daha Hazar Ergüçlü'nün artık sarışın bir rakibi var: Hadise Dilber oldu Hazar Ergüçlü'nün artık sarışın bir rakibi var: Hadise Dilber oldu O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... Tutuklanan baba cezaevinde ölü olarak bulundu! Tutuklanan baba cezaevinde ölü olarak bulundu! Derbinin hakemi Arda Kardeşler'in cezası belli oldu Derbinin hakemi Arda Kardeşler'in cezası belli oldu Milletvekillerinin harçlıklarına yapılacak zam dudak uçuklattı Milletvekillerinin harçlıklarına yapılacak zam dudak uçuklattı Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Bebek katili Abdullah Öcalan'a disiplin cezası! Bebek katili Abdullah Öcalan'a disiplin cezası!
Mahalle esnafı sapık çıktı: 4 kız çocuğunu taciz etmiş! Mahalle esnafı sapık çıktı: 4 kız çocuğunu taciz etmiş! Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı Barcelona 19 yaşındaki Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı Barcelona 19 yaşındaki Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı Yer yerinden oynayacak: Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor Yer yerinden oynayacak: Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor ''Millet bizi çağırıyor'' deyip Erdoğan'a yüklendi: ''Sayın Cumhurbaşkanı alınmış'' ''Millet bizi çağırıyor'' deyip Erdoğan'a yüklendi: ''Sayın Cumhurbaşkanı alınmış'' Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz ''Ben Türk değilim, Türk eksenli kavramları kaldırın'' demişti, terör propagandasından tutuklandı ''Ben Türk değilim, Türk eksenli kavramları kaldırın'' demişti, terör propagandasından tutuklandı İstanbul'da olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış! İstanbul'da olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış! Ünlü oyuncu marketten zeytinyağı çalarken yakalandı Ünlü oyuncu marketten zeytinyağı çalarken yakalandı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Türkiye'yi terk ediyor Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Türkiye'yi terk ediyor