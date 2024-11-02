Trafiğin çakarlı, şehrin eli silahlı magandalarına müjde: Cezalar katmerleniyor

AK Parti TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifi ile ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezası ile trafikte çakar kullanımında uygulanan idari para cezalarının arttırılmasını öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan ve bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklenen İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifiyle ruhsatsız taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezası artırılacak, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananlara kesilen idari para cezası 150 bin liraya yükseltilecek.

TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Kanun teklifi ile , ruhsatsız silah bulunduran ve taşıyanlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Trafikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın arttırılması amacıyla idari para cezası miktarı artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası kesilecek.

Meclis Başkanlığına sunulan teklifi ile sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.