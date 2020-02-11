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  3. 11 Şubat 2020 21:42

Trafik polisini tehdit eden kadınla ilgili yeni gelişme

Balıkesir'de hatalı park konusunda polisle tartışan ve polisi tehdit eden kadın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tehditler sonrası kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Trafik polisini tehdit eden kadınla ilgili yeni gelişme
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Balıkesir'de hatalı park konusunda trafik polisi ile tartışan ve tartışma esnasında 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi'nde R.Ö. isimli kadın aracını ikinci sıraya park etti. Olayı gören trafik polisi genç kadını uyararak aracını kaldırmasını istedi. R.Ö. görevli trafik polisi ile tartışarak ona 'Seninle çok pis uğraşacağım' dedi. Genç kadının görevi başındaki polise bu sözleri söylemesi olay yargıya taşındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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