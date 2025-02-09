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Trafikte sıkı denetim: Bir haftada 487 bin sürücüye ceza yağdı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 adet denetim yapıldığını ve 12 bin 928 sürücü/araca işlem uygulandığını kaydetti. Yerlikaya, 2024 yılında okul servis araçlarının toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştığını belirterek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce denetimler arttırıldı. Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımda ayrıca, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim verilerine yer veren Yerlikaya, "3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya trafik cezası sürücü
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