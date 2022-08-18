Trafikte yeni dönem: Otobüs ve minibüslerde kemer zorunlu oldu

Trafikte hem taşıtlara hem yolculara yeni kurallar getirildi. Buna göre; minibüs, otobüs ve taksilerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Kemer takmayan yolcular polise bildirilecek.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi.



Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde yapılan kritik değişiklikler şöyle:



Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Böylece taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar ‘çocuk bağlama sistemi’, kamuoyunda bilinen adıyla ‘üç nokta emniyet kemeri’ olacak.

Yönetmeliğe ayrıca ‘2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez’ hükmü eklendi.

Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zaten zorunlu olan kaskın yanına ‘Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz’ koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar bundan istisna tutuldu.

Yönetmelikle bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile varsa yolcularına gece seyahatlerinde görünmelerini sağlayacak şekilde ‘reflektif yelek’ gibi kıyafet giyme zorunluluğu getirildi.

Hürriyet