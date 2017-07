Trump'tan G20 öncesi şaşırtan mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore ile ilgili yeni bir mesaj yayınladı. Trump, Çin'in Kuzey Kore ile ilk çeyrekte olan ticaretindeki artışına dikkat çekti.



ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da düzenlenecek olan G-20 zirvesi için yola çıkmadan önce Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Trump, Çin'in ilk çeyrekte Kuzey Kore ile olan ticaretindeki artışa dikkat çeken Trump, Çin'in kendileri ile birlikte çalışmadığını öne sürdü.



Trump mesajında, "Çin ile Kuzey Kore arasındaki ticaret yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 büyüdü. Çin ile işbirliğimiz buraya kadarmış. Yine de bir şans vermek zorundaydık.ABD dünya tarihinde bazı kötü ticari iş birliğinde bulundu. Neden bize yardım etmeyen ülkelerle buna devam etmemiz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.



The United States made some of the worst Trade Deals in world history. Why should we continue these deals with countries that do not help us?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Temmuz 2017

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Temmuz 2017

Trump'ın birçok takipçisi de G20 öncesi böyle bir açıklama yapmasına anlam veremeyerek, "Çin'in devlet başkanıyla zirvede konuşmak, diplomatik çözümler aramak yerine Twitter'dan bu şekilde mesaj yayımlamasına" anlam veremediklerini bildirdi.