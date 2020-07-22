  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Temmuz 2020 09:14

TSK'da yeni dönem! Dövizle askerlik hizmeti kaldırıldı

Askerlik yükümlülüğüne ilişkin esasları düzenleyen askeralma yönetmeliği yenilendi. Yeni yönetmelikle, dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmelikle ilgili düzenleme yapılarak, yürürlükten kaldırıldı.

TSK'da yeni dönem! Dövizle askerlik hizmeti kaldırıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan askeralma yönetmeliği, askerlik çağı içindekilerin askerlik işlemleri ile bu işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsıyor.

Yeni yönetmelikle, dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmelikle ilgili düzenleme yapılarak, yürürlükten kaldırıldı.

Askeralma yönetmeliği ile ayrıca, erat sevkiyat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği başta olmak üzere bu alanda birçok yönetmeliğin maddelerinde düzenleme yapıldı, bazı yönetmelikler de yürürlükten kaldırıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tsk , askere alma , mehmetçik , dövizle askerlik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM