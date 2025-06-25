Henüz 17 yaşındaydı... 8 aylık hamile genç kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 17 yaşında ve hamile olduğu öğrenilen Y.E. evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Y.E., ilçenin Yeşilburç Mahallesi'nde 17 Haziran'da eşiyle telefonda konuştuğu sırada silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eşliğinde eve giren ekipler, yaptığı kontrollerde E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Y.E.'nin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İHA