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Vatandaşın enflasyon beklentisinde 43 ayın dibi görüldü

Vatandaşın enflasyon beklentisinde 43 ayın dibi görüldü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentileri raporunu paylaştı. Buna göre, hanehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesinde kalırken, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentileri raporunu paylaştı. Buna göre, hanehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine indi.

Verilere göre, hanehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine inerken, aylık düşüş de 2023 yılı Eylül ayından beri görülen en sert gerileme oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentileri raporunu paylaştı. Buna göre, hanehalkı enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesine indi.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinde düşüş devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirme geldi. Şimşek, "Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti. Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir." dedi. 

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Etiketler enflasyon beklentisi tcmb mehmet şimşek hanehalkı
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